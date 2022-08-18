Mersin'in Silifke ilçesinde 4 gündür kayıp olan şahıs, evinin 500 metre uzağında bulunan sulama kuyusunda ölü bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde 4 gündür kayıp olan şahıs, evinin 500 metre uzağında bulunan sulama kuyusunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesine bağlı Işık Mahallesinde oturan Sebahattin Çetin, 15 Ağustos'ta çıktığı evine geri dönmedi. 4 gündür bölgede Çetin'i arama çalışmaları yapılırken, su kuyuları gibi yerlerde kontrol edildi. Kayıp şahsın evinin 500 metre ilesinde bulunan su kuyusunu da kontrol eden ekipler, Çetin'in cansız bedenine ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağı arama kurtarma birimleri kuyuya inerek, Çetin'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.