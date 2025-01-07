Bolu’da 4 gün önce ormanda kaybolan 10 büyükbaş hayvan dronla tespit edilip bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesinde besici Ramazan Çetin, geçen pazar günü 10 büyükbaş hayvanını otlatmak için ormanlık alana götürdü. Hayvanlar, bilinmeyen bir sebeple ormanlık alana kaçtı. Ameliyatlı olduğu için hayvanların peşinden gidemeyen Çetin, aracıyla yol kenarlarından ineklerin izini sürdü. Çabaları sonuçsuz kalınca durumu Mengen Orman İşletme Şefliğine bildirdi. Araziye gelen ekipler dronla arama çalışması yaptı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğü’nden getirilen daha kapsamlı dronla yapılan aramada 10 inek ormanlık alanda 4 gün sonra bulundu.

"Orman teşkilatı olmasaydı benim bu hayvanları bulmam imkansızdı"

Dron olmadan hayvanlarını bulmanın mümkün olmadığını ifade eden Ramazan Çetin, "Pazar günü saat 16.00 sıralarında hayvanlarımı kaybettim. Ormana girdiler. Belimden ve omzumdan ameliyatlı olduğum için peşlerinden gidemedim. Pazar gününden bu yana ormana giremeden yolda olmak şartıyla hayvanlarımı arıyordum ama bulamadım. Dün Mengen Orman İşletme Şefliği’ne müracaatta bulundum. Şefimizden Allah razı olsun. Çok yardımcı oldu. İlk önce Mengen’in dronunu gönderdiler. Mengen’in dronundan bir sonuç alamadık. Bölge müdürlüğünden dron geldi. Dronla bölgede aradık. Hayvanlarımızı bulduk. Orman teşkilatı olmasaydı benim bu hayvanları bulmam imkansızdı. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.