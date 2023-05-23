Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan emekli postacı yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Batakköy Mahallesi 1002 Sokak üzerinde bulunan bir konteynerde ikamet eden emekli postacı Kazım K.’dan 4 gündür haber alınamıyordu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, içerisi atık malzemeler ile dolu konteynerde Kazım K.’yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kazım K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.