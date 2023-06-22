DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesinde Görüntü İşleme Tabanlı Ovalama Test Cihazı (GİTOTC) ürettiler.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Budakçı, Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferzan Katırcıoğlu ve Disiplinlerarası Kompozit Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Öğretim Görevlisi Serdar Kaçamer, gündelik yaşamda evlerde kullanılan mobilya ve dekorasyon elemanlarının yüzeylerinde bulunan boya, vernik, kaplama vb. malzemelerin ev içi kimyasallarına karşı maruz kaldığı etkiyi taklit etmek amacı ile Görüntü İşleme Tabanlı Ovalama Test Cihazı (GİTOTC) ürettiler.

Düzce Üniversitesi araştırmacıları, yaklaşık 3 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonrasında ürettikleri GİTOTC için, Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) "Kalibrasyon Sertifikası" da alarak bir dizi deneme gerçekleştirdiler. Cihazın çalışma doğruluğunu kanıtlamak ve yaygınlığını arttırmak amacı ile öncelikle savunma sanayii, aksesuar imalatı, cam kaplama, ofset-grafik baskı, dijital baskı gibi sektörlerde kullanılan hidrografik kaplama ve ultraviyole baskı işlemini, ahşap esaslı levha yüzeylerine uyguladılar. Ardından üretmiş oldukları GİTOTC ile hazırladıkları bu yüzeyleri çeşitli ev içi kimyasalları ile ovalayarak yaşlandırdılar.

Aşınma, renk ve parlaklık değişimleri tek bir cihazla ölçülebiliyor

“TÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı” proje ile desteklenen GİTOTC’nin teknolojik üstünlüğünü vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Budakçı, benzerlerinden farklı olarak makineye entegre edilen stüdyo kabini sayesinde örneklerin ovalama işlemi öncesi ve sonrası yüzey görüntülerini dijital ortamda kayıt altına aldıklarını, Matlab Graphical User Interface (GUI) görüntü işleme programı kullanarak “Yüzey Kusur Analizi Yöntemi (YKAY)” isimli bir yazılım geliştirdiklerini, bu yazılım sayesinde levha yüzeylerindeki kaplama filmlerinde meydana gelen “aşınma, renk ve parlaklık” değişimlerini farklı cihazlara gerek olmadan test edilmesini sağlayan çevre dostu “4’in 1” (4’ü Bir Arada) araştırma cihazı ürettiklerini sözlerine ekledi.

Yapmış oldukları bilimsel yayınlarla, katıldıkları ulusal ve uluslararası konferans, sempozyumlarda sektör çalışanları ve bilim insanlarına üretilen makine hakkında çalışmalar sunduklarını dile getiren Düzce Üniversitesi akademisyenleri, halen çalışmaları sürdürdüklerini belirterek “GİTOTC” için patent alma işlemlerinin devam ettiğini ifade ettiler.