Sivasspor ile Galatasaray maçının oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen alttan ısınma sistemiyle karşılaşmaya hazır hale getirildi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor’un 8 Aralık Pazar günü Galatasaray’ı konuk edeceği maça ev sahipliği yapacak Sivas 4 Eylül Stadı, kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. 7 yıl önce hizmete giren 27 bin 532 seyirci kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı, modern görüntüsünün yanı sıra, kıştan etkilenmeyen düzgün zeminiyle de ön plana çıkıyor. Alttan ısıtma sistemi bulunan statta zemin, olumsuz hava koşullarından etkilenmiyor.

Sivas’ta soğukların etkisini hissettirdiği bu günlerde stadyum, saha zemini ile maça hazır durumda. Kış aylarında statta alttan ısıtma sistemiyle zemine yaklaşık 18 derecelik ısı verilerek çimler canlı tutuluyor. Alttan ısıtma sistemi bulunan çim sahada, çimlerin uzun olduğu kısımlarda kesiliyor.

Kemal Çağlayan: “Stadyumda hummalı bir çalışma var”

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, stadın her maça olduğu gibi Galatasaray karşılaşmasına da titiz bir şekilde hazırlandığını belirterek, “Hafta sonu ligin liderini Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda konuk edeceğiz. Bu müsabaka öncesinde stadyumda hummalı bir çalışma var. 1 ay öncesinde özellikle kar yağışı ve soğuklarla birlikte 7/24 zemin ısıtması çalışıyor. Günlük olarak 15 ile 18 derece arasında zemin ısıtma çalışıyor. Saha tamamen dondan ve kardan arındırılmış bir şekilde müsabaka saatini bekliyor. Sosyal medyada anlatıldığı gibi buzlu bir zemin, çok soğuk bir Sivas yok. Bu stadyum Türkiye’nin en önemli stadyumlarından bir tanesi. Maç saati itibariyle yoğun bir kar yağışı beklentisi yok, hava güzel olacak. Hava sıcaklıklarında da artış var ama ani yağışlarda zemin ısıtması etkili bir şekilde görev yapamıyor. Kasımpaşa maçında karlı zemin görüntüsü yaşanmıştı ama bugün itibariyle o görüntünün yaşanacağını düşünmüyoruz. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Sivasspor’da da görev yaptığı zamanlarda buranın zeminini, stadyumu, hava şartlarını çok iyi bilen bir teknik direktör. Her iki takım açısından da çok olumlu ve elverişli bir stadyum olduğunu söylemek istiyorum” dedi.

“Önemli bir müsabakaya ev sahipliği yapacağız”

Çağlayan, sosyal medyada stadyum zeminin buz tuttuğu yönünde çıkan haberlere ilişkin, “Sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde yazılanlar değil. Biz gazeteci arkadaşlarımızı da o gün için stadyuma bekliyoruz. Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu ve Sivas TSYD Şubesi olarak her türlü çalışmalarımızı hazırladık. Arkadaşlarımızın rahat bir ortamda görev yapabilmeleri için olumlu şartlar gündeme getirdik. Biz Sivas olarak çok önemli bir müsabakaya ev sahipliği yapacağız. Fair-play çerçevesinde, sahada mücadelenin olduğu bir müsabaka izlemek istiyoruz. Taraftarlarımızı stadyuma davet ediyoruz” diye konuştu.