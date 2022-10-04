Denizli Merkezefendi Belediyesi, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ dolayısıyla Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisinde etkinlik düzenledi.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ dolayısıyla Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisinde etkinlik düzenledi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından can dostların beslenme ile barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için hizmete açılan ve Türkiye’ye örnek olan Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi faaliyetlerine devam ediyor. Sümer Mahallesi’nde bulunan Pet Kafe’de ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel düzenlenen etkinlikte hayvan sever minik öğrenciler bir araya gelerek farkındalık oluşturuldu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da bu anlamlı etkinlikte minik öğrencilerle birlikte oldu. Düzenlenen etkinlikte minikler, Başkan Doğan ile beraber Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisini inceleyerek sokak hayvanlarına verilen hizmetler hakkında bilgilendirildi. Şişme oyun grupları, palyaço ve çeşitli ikramların olduğu etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

“Merkezefendi’de tüm canlılar bize emanet”

Doğanın dengesini sağlayan canlılara büyük önem verdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak sokaktaki hayvanlarımızın canları bizlere emanet. Hayvanlarımızın sadece özel günlerde değil her zaman yanlarında oluyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde farkındalık ve duyarlılık oluşturmak adına Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisimizde minik öğrencilerimizle bir araya geldik. Miniklerimizle beraber Mama Üretim Tesisimizi gezip onlara sokak hayvanlarımız için nasıl mama ürettiğimizi gösterdik. Sokak hayvanlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Sokakta yaşayan canlılarımız için emek veren herkese ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.