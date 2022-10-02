İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü Gökdere’deki Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsünde kutlayacak. Hayvan sevgisinin ve hayvanları koruma bilincinin küçük yaşta oluşturulması için gün boyunca pek çok etkinlik düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü Gökdere’deki Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsünde kutlayacak. Hayvan sevgisinin ve hayvanları koruma bilincinin küçük yaşta oluşturulması için gün boyunca pek çok etkinlik düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü; sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve sahiplendirilmesinde Avrupa standartlarında hizmet veren Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsünde kutlamaya hazırlanıyor. Kampüste hayvan sevgisinin ve hayvanları koruma bilincinin küçük yaşta oluşturulması için 10.00-15.30 arasında etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler arasında hayvanlarla doğa yürüyüşü, masal atölyesi, maske yapım atölyesi ve hayvan hakları sunumu da yer alacak.