Kocaeli’de 3’ü kız 4 çocuğuna istismar uyguladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen sanığın kardeşi, "Kardeşime iftira atılmaktadır. Böyle bir olayın yaşandığına inanmıyorum" dedi.

Kocaeli’de 3’ü kız 4 çocuğuna istismar uyguladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen sanığın kardeşi, "Kardeşime iftira atılmaktadır. Böyle bir olayın yaşandığına inanmıyorum" dedi.

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında dava açılan O.M.’nin, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık O.M., çocuklar Z.K.M., S.N.M., G.M., M.C.M. ile anneleri S.Ü. ve tanıklar katıldı.

"İftira atılıyor"

Tanık olarak dinlenen O.M.’nin ablası A.K., "Kardeşime iftira atılmaktadır. Böyle bir olayın yaşandığına inanmıyorum. Kardeşim kızlarına istismar edecek birisi değildir. Madem istismar olayı olmuş anneleri neredeydi? Çocuklar babalarını istemediği için iftira atıyor" dedi.

"2 yıl önce istismar olayını duydum ancak şahit olmadım"

Mağdur çocukların teyzesi R.C. ise ifadesinde, "2 yıl önce istismar olayını duydum ancak şahit olmadım. Vefat eden eşim aynı zamanda sanığın ağabeyi olur. Sanık 1989 yılından beri çocuklarımı büyütmemde yardımcı oldu. Bana ve çocuklarıma karşı herhangi bir cinsel eylemi olmadı. Çocuklarıma da sorduğumda kendilerine herhangi bir istismarda bulunmadığını söyledi" diye konuştu.

"İftiradan dolayı 19 aydır tutukluyum"

Suçlamaları kabul etmeyen O.M. ise "İftiradan dolayı 19 aydır tutukluyum. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Olay

İddiaya göre O.M., 3 kızına ve oğluna cinsel istismar uygulaması üzerine çocuklar durumu annelerine anlattı. Çocuklarıyla birlikte emniyete giden anne S.Ü., O.M.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan O.M., ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.