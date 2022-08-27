SAMSUN (İHA) – Radyoloji Uzmanı Dr. İlker Eroğlu, 4 boyutlu ultrason ya da ayrıntılı ultrason (2. düzey ultrason) ile bebeğin sakatlıklarının anlaşılıp, tedavisi mümkün olanların da doğumdan önce tedavi edilebileceğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Radyoloji Uzmanı Dr. İlker Eroğlu, 4 boyutlu ultrason ya da ayrıntılı ultrason (2. düzey ultrason) ile bebeğin sakatlıklarının anlaşılıp, tedavisi mümkün olanların da doğumdan önce tedavi edilebileceğini söyledi.

Ultrason uzun zamandan beri özellikle gebe annelerde sıklıkla başvurulan bir görüntüleme yöntemi. Yüksek ses frekanslarının işlenip ekrana yansıtılması ile elde edilen görüntülerle bebeğin sağlık durumunun yanı sıra birçok bilgiye de ultrason sayesinde erişmek mümkün olabiliyor. Medicana International Samsun Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. İlker Eroğlu, 2 boyutlu ultrasonun ve 4 boyutlu ultrasonun hiçbir zararı olmadığını belirterek açıklamalarda bulundu.

“Ultrason ile bebeğin hastalıkları doğmadan anlaşılıp, tedavi edilebilir”

Ayrıntılı ve 4 boyutlu ultrason ile bebeklerin doğmadan önceki sağlık durumlarının belirlenebileceğine değinen Uzm. Dr. İlker Eroğlu, “Ultrason; yüksek frekanslı ses dalgalarının bilgisayar işlemcisinde işlenip, kablo arayıcılığıyla monitöre aktarılmasıdır. Son yıllarda gebelikte ayrıntılı ultrason gerekliliği giderek artmaktadır. Yaklaşık 50 yıl önce ultrason yaygın değilken doğumlarda bebek nasıl doğacak, sağlıklı mı sağlıksız mı doğacak ya da cinsiyet bile bilinemiyordu. 4 boyutlu ultrasonda ya da ayrıntılı ultrasondan sonra bebeğin sakatlıkları doğumdan önce anlaşılıp, tedavisi mümkün olanlar da doğumdan önce tedavi edilebilir oldu. Böylelikle bebeklerin daha sağlıklı olarak dünyaya gelmesi sağlanmış oldu. O nedenle ayrıntılı ultrason gereklidir” dedi.

“4 boyutlu renkli ultrasonda bebeğin sakatlıklarını görüntüleyebiliriz”

Renkli ultrasonlarda bebeklerin anne karnındayken sakatlığı olup olmadığının belirlendiğini ifade eden İlker Eroğlu, “4 boyutlu ultrason halk arasında ‘renkli ultrason’ diye bilinir. Anneler bu ultrasonda bebeğin görüntüsünü anladığı için onu daha çok sever. Hekimler genelde ultrasona siyah-beyaz bakar. 4 boyutlu ultrason iç organlar hakkında detaylı bilgi vermez. Biz detaylı ultrasonda (2. düzey ultrason) bebeğin iç organlarına yönelik incelemeyi siyah beyaz olarak yaparız. O nedenle bizim için siyah-beyaz ve 2 boyutlu olarak yapılan inceleme daha önemlidir. 4 boyutlu ultrasonda da faydalandığımız yerler vardır. 4 boyutlu ultrasonda örneğin; bebeğin kolu-bacağı yoksa, dudak yarığı varsa, gösterebiliriz. Çeşitli anatomik deformasyonları da anneye gösterebiliriz. Hala dünyada ayrıntılı ultrason 2 boyutlu ve siyah-beyaz olarak yapılır” diye konuştu.

“Ultrasonun hiçbir zararının olmadığı görülmüştür”

Uzun yıllardır ultrasonun kullanıldığını ve bir zararının saptanmadığını belirten Dr. Eroğlu, “Ultrason dünyada çok uzun yıllardır kullanılan bir görüntüleme yöntemi. Bizim kulağımızın duyamayacağı yüksek frekans ses dalgaları ile çalışır. Uzun yıllardır kullanılan ultrasonun hiçbir zararının olmadığı görülmüştür. Hastalarımız gönül rahatlığıyla ultrason yaptırabilir. Detaylı ultrason, 2. düzey ultrason, 4 boyutlu ultrason; bunların hepsi aynı işlem. Normalde dünyada 18-22’inci haftalar arasında yapılır ancak klinik tecrübemiz gereği 21 ya da 22. haftada bakmayı tercih ederiz” şeklinde konuştu.