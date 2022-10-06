Sosyal yardımlar konusunda yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, bu alanda imza attığı projesi Kahramankazan Sosyal Destek Merkezi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların gıdadan temel ihtiyaç maddelerine, giysi ve ayakkabıdan kırtasiyeye kadar çok geniş yelpazedeki ürünlere ücretsiz ulaşmasını sağlıyor. Kahramankazan Sosyal Destek Merkezi’nden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların sayısı 4 bini aştı.

Sosyal yardımlar konusunda yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, bu alanda imza attığı projesi Kahramankazan Sosyal Destek Merkezi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların gıdadan temel ihtiyaç maddelerine, giysi ve ayakkabıdan kırtasiyeye kadar çok geniş yelpazedeki ürünlere ücretsiz ulaşmasını sağlıyor. Kahramankazan Sosyal Destek Merkezi’nden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların sayısı 4 bini aştı.

Kahramankazan Belediyesi, sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlar için geliştirdiği projeyle ilçede 4 bini aşkın ihtiyaç sahibi vatandaşa dokundu. Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce tespit edilen ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara Kahraman Kart verilerek, vatandaşların ihtiyaç duydukları ürünleri Kahraman Kart’larıyla ücretsiz olarak Sosyal Destek Merkezi’nden istedikleri zaman temin etmeleri sağlanıyor.

Faaliyetini sürdüren Sosyal Destek Merkezi, bir süpermarket şeklinde tasarlandı. Merkez içerisinde gıda ürünlerinden temel ihtiyaç maddelerine, kişisel temizlik ürünlerinden kırtasiyeye, giysi ve ayakkabıdan oyuncağa kadar çok geniş bir yelpazedeki ürün grubu yer alıyor. Merkeze gelen ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlar, buradan istedikleri ya da ihtiyaç duydukları ürünlere ulaşabiliyor. Vatandaşların bu ürünleri alabilmeleri için kendilerine verilen Kahraman Kart’a puanlar yükleniyor. İhtiyaç sahipleri de bu puanları kullanarak istedikleri ürünleri buradan ücretsiz şekilde alabiliyor. Kahraman Kartlara yüklenecek puan miktarları ise ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşların sosyal durumuna göre değişebiliyor. Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezi’nden 4 binden fazla vatandaş faydalandı.

“El uzatmadığımız hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşımız kalmayacak”

Kahramanakazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Sosyal Destek Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, işleyişe ilişkin bilgi aldı. Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Oğuz, “Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. İhtiyaç sahipleri aile ve vatandaşlarımız için ise ayrıca bir hassasiyet gösteriyoruz. Kendilerine yaptığımız sosyal yardımlarımızı artık Sosyal Destek Merkezimiz ile daha hızlı ve konforlu şekilde koordine ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz ve vatandaşlarımız bu merkezden içerisinde puan yüklü olan Kahraman Kartları ile istediklerini alabiliyor. Biz büyük bir aileyiz, mutluluk paylaşıldıkça çoğalır. İhtiyaç sahibi ailelerimizin, vatandaşlarımızın yarasına merhem olmak üzere başlattığımız bu çalışma, inşallah kar topu gibi büyüyecek. Bu hayır merkezimiz, iyilik merkezimiz inşallah katlanarak büyüyecek. Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezimiz ile el uzatmadığımız hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşımız kalmayacak” diye konuştu.