Elazığ’ın 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi’nde etkisini gösteren kar yağışı, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu Elazığ’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tarihi Harput Mahallesi’nde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Bin 300 rakımlı medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi’nde etkili olan kar yağışının ardından, tarihi mekan, sokak ve caddeler beyaza büründü. Harput kalesi, Eğri minareli cami ise kar yağışıyla birlikte güzel kareler oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise, fotoğraf çekerek bu eşsiz anı ölümsüzleştirdi.

Mahalle sakini kar yağışı hakkında, "Harput’umuz kışın badem çiçeği haline büründü. Badem çiçekleri açınca, kar yağışı da başladı. Şimdilik yağış iyi sürüyor. Ancak, kısa ya da uzun süreceği belli olmaz" dedi.

Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Elâzığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.