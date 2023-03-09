Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan mağara evleri 4 bin yıl sonra ışığına kavuştu.

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan mağara evleri 4 bin yıl sonra ışığına kavuştu.

Sivas Gürün ilçe merkezinde bulunan ’Hitit Mağara Evleri’, tarih severlerin dikkatini çekiyor. 4 bin yıl önce Hititliler tarafından barınmak için yapıldığı düşünülen mağara evleri görüntüsüyle ise adeta ilkel bir apartmanı andırıyor. 5 katlı ve onlarca odası olan bir apartmanı andıran tarihi mağara evleri turizme kazandırılması için yapılan çalışmalar neticesinde 4 bin yıl sonra ışığına kavuştu. Sivas Gürünlü olan İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın destekleriyle mağara evlerinin bir bölümündeki projenin ilk etabı tamamlanarak ilçe merkezindeki mağara evler ışıklandırıldı.

İlk etabı tamamlandı

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, projenin ilk etabının tamamlandığını ifade ederek, "Mağara evlerin bir bölümü ilçe merkezinde var. Birde çıkışı Gökpınar yolu üzerinde var. Burası Hititler döneminden yaklaşık 4 bin yıllık tarihi olan bir yer. Görsel anlamda çok güzel. Orada geçmişte bir yaşam olmuş. Belki de Dünya’nın belki de Türkiye’nin ilk gökdelenleri yada apartmanları olarak ifade ediyoruz. Çünkü yaklaşık 5-6 katlı bir yer. Orada hayatın olduğuna dair ipucları da var. Burayı turizme kazandırmak için mücadelemizi yapıyoruz. Bu noktada birinci etabında ilçe merkezinde ki belediyenin hemen arkasında bulunan mağaralar ödenek çıkartılarak, birinci etabını tamamladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyorum bize destek oldular. Malatya Kayseri yolu üzerinde ki ve hemen yol kenarında olan oldukça da geniş bir alanda bulunan mağara evleri turizme sunmak adına bir takım projelerimiz var" dedi.