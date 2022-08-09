Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan öğrencilere verilen öğrenim yardımı yükseltildi. Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hedefleri ve hayalleriyle ülkemizin geleceğine yön verecek öğrencilerimize destek oluyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan öğrencilere verilen öğrenim yardımı yükseltildi. Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hedefleri ve hayalleriyle ülkemizin geleceğine yön verecek öğrencilerimize destek oluyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi, eğitime olan desteklerini sürdürüyor. Nüfusa oranla en çok öğrenim yardımı veren belediye konumunda bulunan Merkezefendi Belediyesi tarafından, 2022-2023 eğitim öğretim yılında, ilçe sınırları içerisindeki 4 bin öğrenciye aylık 200 TL’lik destek verilecek. Destekten, ortaöğretim ve lise dengi devlet okullarında okuyan 5. ile 12.sınıflar arasında öğrenim gören öğrenciler yararlanabilecek. Kayıtlar ilerleyen günlerde belediyenin resmi sayfasında alınacak.

“Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak”

Eğitime yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Merkezefendi’de fırsat eşitliği oluşturmak için çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, “Bizler, geleceğimizin teminatı olan, hedefleri ve hayalleriyle ülkemizin geleceğine yön verecek öğrencilerimizin rahat bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde fırsat eşitliği oluşturmak adına her yıl düzenli olarak öğrencilerimize öğrenim yardımı sağlıyoruz. 4 bin öğrencimize 8 ay boyunca aylık 200 TL’lik destek vereceğiz. Öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.