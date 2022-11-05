Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle şehre kazandıracağı yeni enerji kaynağının çalışmalarına hız kazandırdı. 55 bin metrekare alanda inşası devam eden ve gücünü güneşten alacak 14 bin panelin montaj ve nakliye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle şehre kazandıracağı yeni enerji kaynağının çalışmalarına hız kazandırdı. 55 bin metrekare alanda inşası devam eden ve gücünü güneşten alacak 14 bin panelin montaj ve nakliye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı Karaman Mahallesi’nde 55 bin metrekarelik alanda inşasını sürdürdüğü Güneş Enerji Santrali Projesi’ndeki çalışmalarına hız kazandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ‘Üreten Şehir Sakarya’ anlayışıyla kurulum talimatını verdiği ve yakından takip ettiği proje, tamamlandığında 4 bin hanenin enerjisine denk enerji üretecek. 14 bin panel ile güneşten üretilecek yenilenebilir enerji projesinin panel nakliye ve montaj işlemleri ise hız kazandı.

Güneşten üretilecek enerji ile SASKİ’ye bağlı tesislerin elektrik ihtiyacı Karaman GES projesinden karşılanabilecek. Kurumun enerji maliyetlerini düşürecek proje sayesinde aynı zamanda yeni yatırımlar ve projelerde hız kazanacak. Çevreye ve çevreci yatırımlara önem veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi enerji üretiminde de örnek şehir olmayı hedefliyor. Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, ‘Sakarya’nın su geleceğini garanti altına aldığımız gibi, enerji geleceğini de yaptığımız yatırımlarla garanti altına alacağız. Şehrimizin bugününe ve yarınlarına hizmet edecek eserleri hızla kazandırıyoruz. Montaj çalışmalarına hız kazandırdığımız Karaman GES projemizi de inşallah yakın zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.