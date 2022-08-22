Aksaray’da 1 haftada gerçekleştirilen ve 4 bin 257 kişinin denetlendiği uygulamada, aranan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken silah, tüfek ve uyuşturucu gibi çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Aksaray’da 1 haftada gerçekleştirilen ve 4 bin 257 kişinin denetlendiği uygulamada, aranan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken silah, tüfek ve uyuşturucu gibi çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi tarafından kentin 7 farklı noktasında huzur güven uygulaması çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi. 7 farklı noktada 1 haftada suç ve suçlularla mücadele edilmesi başta olmak üzere vatandaşların huzur ve güven duygusunun arttırılmasına yönelik kentte sabit denetimler yapıldı. Akşam saatlerinde başlayan denetimler sabit noktalarda gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Denetim noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular indirilirken, araçlar ve şahıslar didik didik arandı. Asayiş Şubesi ekiplerine denetimlerde mahalle ve çarşı bekçileri de eşlik ederken, 4 bin 257 vatandaşın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. POLCEP mobil sistemi üzerinden yapılan GBT sorgulamasında muhtelif suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde aynı zamanda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 33 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, çalıntı olduğu tespit edilen bisiklet ve üzerindeki 22 kilogram kablo, 4 ayrı şahıstan 1.41 gram ve 5.42 gram narkotik madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından, “Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” açıklamasında yapıldı.