81 ilde son bir haftadır haklarında hapis cezasına yönelik yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen “ÇEMBER-24” operasyonlarında 4 bin 244 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdüğü 'Çember' operasyonları sürüyor.

Mahkemelerce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen şahıslara yönelik düzenlenen Çember Operasyonu'nun 24'üncüsü bu kez 81 il genelinde düzenlendi.

81 ilde son bir haftadır süren operasyonlar kapsamında 4 bin 244 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ÇEMBER-24 Operasyonlarında sonucunda 0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin158 şüpheli şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 31 şüpheli şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan şüpheli 55 şahıs yakalandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1854062014663995497

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyetimizde, Jandarmamızda ve Sahil Güvenliğimizde suçluları yakalamalara yönelik özel ekipler kurduk. Arananları yakaladıkça görüyoruz ki, ilçe ilçe, şehir şehir suç oranlarımız düşüyor. Hapis Cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daraltıyoruz. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.