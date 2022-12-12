Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 4. Belediyeler Buluşması, “İklim nötr şehirler hedefinde adil geçiş” temasıyla Bodrum’da gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi adına toplantıya katılan Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, iklim krizinin halk sağlığı üzerinde oluşturduğu olumsuz koşullara dikkat çekerek, çözüme yönelik çalışmaları anlattı.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 4. Belediyeler Buluşması, “İklim nötr şehirler hedefinde adil geçiş” temasıyla Bodrum’da gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi adına toplantıya katılan Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, iklim krizinin halk sağlığı üzerinde oluşturduğu olumsuz koşullara dikkat çekerek, çözüme yönelik çalışmaları anlattı.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 4. Belediyeler Buluşması; Karşıyaka, Tepebaşı ve Nilüfer’in ardından bu kez Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Dünyanın geleceğini tehdit eden iklim krizine karşı yerel yönetimler düzeyinde yapılması gerekenlerin ele alındığı zirveye katılan belediye başkanları, hayata geçirdikleri projeler ve hedeflerini paylaştı. Herodot Kültür Merkezi’nde “İklim nötr şehirler hedefinde adil geçiş” ana temasıyla düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve çok sayıda akademisyenle çevre gönüllüsü katıldı.

Murat Taşçı ve Erkan Uğur’un müzik dinletisi ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan ev sahibi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iklimin siyasi sloganlara cevap vermediğini ifade ederek gelecek nesillerin yaşayacağı etkilere dikkat çekti. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesin duyarlı davranması gerektiğini belirten Aras, “Geleceği dayanışmayla hep birlikte inşa edeceğimizi akılda tutarak hareket etmeliyiz. Türkiye’de genç bir kuşak var. Türkiye bu büyük dönüşümü gerçekleştirebilecek potansiyele sahip. Sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınma hakkında daha fazla şey söyleyecek nitelikli, liyakat sahibi gençlerimizi desteklemek ve bu kürsüleri onlarla paylaşmak gerekir. Dünyada duyarsızca hareket etmemizin bedelini en çok onlar ödeyecekler. İklim değişikliğine yol açan etkenler tamamen durdurulsa bile önümüzdeki yüzyıl içinde iklim krizinin olumsuzluğunu yaşayacağız. İklim değişikliği bir gerçek. Eski günlere dönme şansımız yok. O zaman şu andan itibaren geleceği kurtarmak üzere iklim hareketinin sesini yerelden yükseltmek hepimizin görevi” dedi.

Toplantıya katılan CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da söz alarak Türkiye’yi aydınlık ve temiz yarınlara kavuşturmak için gereken yol haritasını hazırladıklarını ifade etti.

Buluşma çerçevesinde düzenlenen oturumlarda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, iklim kriziyle mücadele için hayata geçirdikleri projeleri ve hedeflerini paylaştı.

Etkinliğe Nilüfer Belediyesi adına katılan Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ise, Nilüfer buluşmasında elde edilen verilere bakıldığında iklim krizinin halk sağlığı boyutundaki etkilerinin ön plana çıktığını ifade etti. Rakamlara bakıldığında aşırı hava olaylarının sayısının çok arttığını ve sadece 2021 yılında 1024 aşırı hava olayı yaşandığını kaydeden Çınar, “Yani artık kuraklığı, su baskınları ve hortumları giderek daha çok konuşacağımız anlaşılıyor. İklim krizinin bir diğer sonucu da kuraklık nedeniyle gündeme gelecek gıda krizi. Bu durum karşısında toplum ve doğa temelli politikalar geliştirilmesi gerekli” dedi.

Nilüfer’de enerji verimliliğinin artırılması yönündeki çabalara da değinen Çınar, iklim nötr hedefi konusunda ise şunları söyledi; “İklim nötr hedefine erişmek kolay değil. Kısa vadede böyle bir adım atmamız mümkün değil. Türkiye 1990-2020 arasında emisyonlarını %138 artırmışken ve ana politika gelecekte de artırmak yönünde iken karbon nötr olmak çok zor. Biz, Nilüfer olarak 2030’da mutlak olarak, gerçek anlamda azaltmayı hedef olarak koyduk. Nitekim ‘İklim yılı’ nedeniyle yaptığımız çalışmada nüfus hareketliliği ve tüketim zorlaması ile tahminimizden daha yüksek bir artışa zorlandığımızı görüyoruz. Özetle karbonu denkleştirmek yerine sıfırlamak gerekiyor. Biz, İklim Yılı’nda ortaya çıkan görevlerimizi büyüterek ev ödevlerimizi yapacağız. 2030’a giderken emisyon artışlarını önce dizginlemek, sonra sabitlemek ve devamında azaltmak için buradaki belediyelerce konu bazlı işbirlikleri ortaya koymak istiyoruz.”

Etkinlik doğrultusunda “Kimseyi Geride Bırakmamak”, “Birlikte Dönüşmek” başlıklı oturumlar da düzenlendi. Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar’ın oturum başkanlığını yaptığı “Birlikte dönüşmek” toplantısında Nilüfer Belediyesi İklim Politikaları Danışmanı Önder Algedik de, konuşmacı olarak yer aldı. Nilüfer Belediyesi’nin iklim değişikliğine yönelik tedbirler açısından somut adımlar attığını belirten Algedik, tarım, gıda ve iklim yılı temalarıyla yapılan çalışmaları, bu süreçlerde yaşanan zorlukları ve elde edilen deneyimleri paylaştı.

Oturumların tamamlanmasının ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın okuduğu sonuç bildirisi, katılan belediye başkanları tarafından imzalandı.