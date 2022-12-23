Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 ayrı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 ayrı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Hakkında 3 “birden fazla kişi ile tehdit” ve 1 “basit yaralama” olmak üzere 4 ayrı suçtan 8 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ş.Ş. isimli şahsın Bodrum’da olduğu belirlendi. Gölköy Mahallesi’nde adresi tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Karakoldaki adli işlemleri tamamlanan Ş.Ş. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.