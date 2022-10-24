Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede hakkında “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, 2 ayrı dolandırıcılık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçları olmak üzere toplam 4 ayrı suçtan 4 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan H.B. isimli şahsın, Turgutreis Mahallesi’nde olduğu bilgisi alındı.

H.B., Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon ile yakalandı. Karakoldaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.