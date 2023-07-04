4 ayrı suçtan 11 yıl 3 ay karara bağlanmış hapis cezası bulunan şahıs, Muğla İl Jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığının aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, hakkında ‘Kasten yaralama, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’ gibi 4 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı. A.H.Ö isimli şüphelinin hakkında karara bağlanmış 11 yıl, 3 ay karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, şahıs Milas İlçesi Güllük Mahallesinde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

A.H.Ö. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.