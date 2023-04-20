Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaza, Eskipazar-Karabük kara yolu Burunsuz mevkiinde meydana geldi. E.D. sevk ve idaresindeki 78 BC 568 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Daha sonra aynı yönde arkadan seyreden E.Ç. sevk ve idaresindeki 34 DYD 263 plakalı otomobil kaza yapan araca çarpmamak için sağa manevra yaptığı esnada S.A. sevk ve idaresindeki 78 BM 611 plakalı otomobille çarpıştı.

E.K. sevk ve idaresindeki 78 SG 475 plakalı otomobilin de kazaya karışan 78 BM 611 plakalı otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada maddi hasar oluşurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.