Uşaklı 4-8 yaş arası 30 çocuk Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek; “30 Bateri 30 Yetenek” adı altında Uşaklılara bateri şov yaptı.

Uşaklı 4-8 yaş arası 30 çocuk Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek; “30 Bateri 30 Yetenek” adı altında Uşaklılara bateri şov yaptı.

Uşak Belediyesi himayesinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bateri şov, izleyicilerden dakikalarca alkış aldı. Projenin mimarı Uğur Akarca, toplu olarak ilk çalışmalarını sahneye çıkmadan 2 saat önce yapabilmelerine rağmen bir ilki gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.Türkiye’de kendi türünde Uşak Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen 30 Bateri 30 Yetenek Bateri Gösterisi Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyicilerden büyük beğeni aldı.

4-8 yaş arası 30 minik baterist; Uzun ince bir yoldayım, Manastır ve elektrogitar eşliğinde Neil Young’tan “Rockin Free World” adlı parçaları seslendirdiler.Gösteriyi izleyen Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Uşak Belediyesi’nin sanata verdiği önemi vurgulayarak katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti ve projenin mimarı Müzik Öğretmeni Uğur Akarca’ya çiçek takdim etti.

“İlkler Şehri Uşak’ta yine bir ilki gerçekleştirdik”

Avrupa’da çeşitli festivallerde çocukların kurduğu orkestraların bu tür konserine şahit olduğunu ve “Türkiye’de neden olmasın?” diyerek, Uşak’ta çalışmalarına başladığını kaydeden Müzik öğretmeni Uğur Akarca; “Müzik dersi verdiğim çocuklara fikrimi açtım. Onlar da olumlu bakınca çalışmalara başladık. Ancak, çocuklar okulları veya çeşitli nedenlerden dolayı farklı zaman dilimlerinde geldikleri için, toplu çalışma olanağı olmadı. Hep tek tek çalıştık. Toplu çalışmayı konserden 2 saat önce AKM salonunda gerçekleştirebildik. İzleyicilerin alkışlarından ve yorumlarından çok başarılı bir konser olduğuna inandık. İlkler Şehri Uşak’ta Türkiye çapında yine bir ilke imza atmanı mutluluğunu yaşıyoruz. Bize her konuda destek olan Uşak Belediyesi ve Sayın Mehmet Kelleci Hocamıza çok teşekkür ederim” dedi.