Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Vezirhan 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören minikler, Kur’an-ı Kerime geçmenin sevincini yaşadı.

Vezirhan 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda düzenlenen merasime, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kur’an Kursu öğreticileri, öğrenciler ve velileri katıldı. Programda miniklerin okuduğu Kur’an-ı Kerimi dinleyerek sevinçlerine ortak olan İl Müftüsü Ali Erhun, emeği geçen hocaları ve velilerini tebrik etti.

Başkan Bakkalcıoğlu özel gereksinimli bireylere bir araya geldi Başkan Bakkalcıoğlu özel gereksinimli bireylere bir araya geldi

Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okuyup ilahiler seslendirdiği program, belge ve çeşitli hediyelerin edilmesiyle sona erdi.