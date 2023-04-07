Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün çocukların doğa ve orman dostu olarak yetişmelerine destek olmak amacıyla okul ziyaretleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Yapılan okul ziyaretlerinde çocuklara, ormanların önemi, ormanların nasıl korunacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği, orman yangınları ve ormanın güzellikleri anlatılıyor.

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Nezihe Uygun 4-6 Yaş Kuran Kursuna gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere fidan dikimi, orman yangınları, ormanların korunması konularında video izletilerek, ormanları ve içinde yaşayan tüm canlıları daha yakından tanımaları sağlandı. Orman Dostu olmalarının önemi üzerinde durulurken, sorular ve yanıtlar ile verilen eğitim eğlenceli hale getirildi.

Etkinlikte, fidan dikiminin nasıl yapıldığı gösterildi ve çocuklara Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan içinde fidanların ve çeşitli hediyelerin yer aldığı çantalar takdim edildi.

Ormanı seven ve onun zarar görmemesi için her türlü çabayı gösterecek nesillerin yetişmesi için düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Okul etkinliğine, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Nezihe Uygun 4-6 Yaş Kuran Kursu Müdürü Hatice Arpacı, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Ülkü Alkılınç, Orman Mühendisi Hasibe Doğan ve Orman İşletme Şefleri Aslıhan Kalın Yıldırım ve Zeynep Aydemir ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.