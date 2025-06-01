6 yaş Kur’an kursu yılsonu etkinliği büyük ilgi gördü.

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sunumlarla başladı. Burada konuşan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, "4-6 yaş grubundaki çocuklarımıza Kur’an eğitimi verilmesi çok kıymetli. Bu yaşta verilen manevi eğitim, geleceğimizin teminatı olan nesillerin sağlam temeller üzerinde yetişmesini sağlar. Bu güzel etkinliği düzenleyen tüm müftülük personeline teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise siz değerli ailelere iletiyorum. Sizler çocuklarınızı bu kurslara yollamasaydınız, bizler bugün bu çok güzel programı izleyemezdik" dedi.

Malazgirt İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, çocuklara camileri sevdirmek gerektiğini vurgulayarak, "Sultan Alparslan’ın diyarında güzel nesiller yetişiyor. İlçemizdeki 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencilerimiz bugün mezun oldular. Gerçekten çok anlamlı ve güzel bir program oldu. Emeği geçen tüm hocalarımıza, ailelerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.