4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’de saldırılara maruz kalan akranlarına gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) bağışladı.

İstanbul Ümraniye İlçe Müftülüğüne bağlı Parseller 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’de saldırılara maruz kalan akranlarına gönderilmek üzere TDV’ye bağışladı. Öğrenciler “Özgür Filistin’in Yanındayız” kampanyası çerçevesinde kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, hocaları eşliğinde İstanbul Ümraniye İlçe Müftülüğüne getirdi. Çocuklar, kumbaralarını ve çizdikleri duygu dolu resimleri Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere Ümraniye Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Abdulkerim Çelik’e teslim etti.

Filistin için başlatılan yardım seferberliğine miniklerin de katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Çelik, "Müftülüğümüze bağlı 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim gören minik öğrencilerimizin haçlıklarını Filistin’e gönderilmek üzere bize teslim etmeleri bizleri çok duygulandırdı. Göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı güzel yavrularımızı, ailelerini ve öğreticilerini tebrik ediyorum" dedi.