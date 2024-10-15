Bayburt’ta Kur’an kurslarında öğrenim gören minikler, kumbarasında biriktirdikleri harçlıklarını deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere bağışladılar.

Bayburt İl Müftülüğü Gençosman 4-6 Yaş Kur’an kursunda eğitim-öğretim gören öğrenciler, Bayburt İl Müftülüğünün başlatmış olduğu ’Deprem Bölgesindeki Çocukların Eğitimine Birlikte Destek Olalım’ kampanyasına katkıda bulunmak amacıyla kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara bağışladı.

Kur’an kursu öğreticileri Gülsüm Özkan ve Elif Çuhadaroğlu’nun gözetiminde müftülüğe getirilen minikler, harçlıklarını deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere İl Müftüsü Bayram Danacı’ya teslim ettiler. Öğrenci ve öğreticileri makamında ağırlayan Müftü Danacı, göstermiş oldukları bu davranıştan ötürü çocukları tebrik etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi adına bağışları kabul eden Müftü Danacı, minik öğrencilere ve kurs öğreticilerine teşekkür etti.