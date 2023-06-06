Samsun’da Bafra İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarının 10. yılı mehteran eşliğinde kutlandı.

Bafra Yeni Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen "4-6 Yaş Kur’an Kursları ve Mezunları 10. Yıl Etkinlikleri", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Minik öğrenciler, Bafra Müftülüğü Din Görevlileri Derneği Mehteran Takımı eşliğinde salona girerek protokolü ve katılımcıları selamladı. Bafra Müftülüğü din görevlilerinden oluşan ve çevre illerdeki programlardan da yoğun talep gören mehteran takımının coşkulu gösterilerinin akabinde Hz. Hatice 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencisi Rıdvan Kocaman tarafından Kur’an-ı Kerim tilavet edildi.

Açılış konuşmasını yapan Bafra İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 2013 yılından bu yana ülkemiz genelinde başlatılan ve çocuklarımıza İslam dininin temel değerlerini öğretmek ve gündelik hayatta kullanmalarını sağlayarak dinine, vatanına, topluma, bayrağına ve diğer tüm mukaddesatına bağlı bireyler yetiştirme gayreti ve amacı ile ilçe müftülüğü olarak yerine getirmeye çalıştığımız 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarımıza halkımızın teveccühü artarak devam etmektedir. Baframızda 14 adet 4-6 yaş Kur’an kursumuz, 20 sınıf ve 243 öğrencimiz bulunmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, sağlam sahih bilgiler ile küçük yaşlarda, tecrübeli, işinin ehli olan din gönüllüsü görevlilerimizin gözetiminde ve eğitiminde yetiştirilmektedir" dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise, "Yavrularımızı çok önemsiyoruz. Milli ve manevi değerlere göre yetiştirilen öğrencilerimiz büyük Türk milletinin şanlı birer üyesi olacaktır. ’Bir Türk dünyaya bedeldir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi işte bu çocuklarımızın her biri bizim için çok değerlidir" diye konuştu.

Konuşmaların akabinde Kur’an kursu öğrencileri sure ve dualar okudular. Topluca icra edilen ilahi eşliğinde ront gösterimi sonrasında öğrencilerin el becerilerinin sergilendiği stantlar ziyaret edildi. Program öğrencilerin kadim oyunlardan oluşan oyunları oynaması, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve ikram ile sona erdi.