Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur’an-ı Kerim kurslarının kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle kutlama programı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik, sahih bir din ve ahlak gelişimi göstermelerine katkı sağlamak amacıyla açılan 4-6 yaş Kur’an-ı Kerim kursları, 10. yılını kutluyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, miniklerin Kur’an tilavetiyle devam etti.

Programda konuşan İl Müftüsü Sinan Kazancı, "Evlatlarını bizlere emanet eden ebeveynlere ve onların yetiştirilmesi hususunda azami gayret gösterip, emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

4-6 yaş grubu öğrencilerin etkinlik ve gösterileri ile devam eden program, minik öğrenciler tarafından yapılan dualar ve bayrak gösterisi ile sona erdi.