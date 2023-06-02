Muş’un Malazgirt ilçesinde 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerinin hazırladığı program büyük ilgi gördü.

Malazgirt GSB Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunda yapılan etkinlik, 4-6 yaş arası öğrencilerin Kur’an okuyup ilahiler söylemesiyle başladı. Programda konuşan Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, "Çocuklarımızı camiden uzaklaştırmayalım, onlara camiyi sevdirelim. İlçe Müftümüz Emrah Demirtaş sayesinde Rabbime şükürler olsun ki, Sultan Alparslan diyarında çok güzel nesiller yetişiyor. Van’ın Tuşba ilçesine tayini çıkan İlçe Müftümüz Emrah Demirtaş’a yeni görev yerinde de başarılar dilerimç İlimizde ve ilçelerimizde 4-6 yaş Kur’an kursu sayımız yeterli değil. Talep çok, ayrıca Kur’an kurslarımıza bu şekilde çok müracaatlar var. Onun için biz de Muş’umuzda hazırlık yapıyoruz. Elhamdülillah gelinen bu noktada 4-6 yaş çocuklarımıza her mahallede her geçen gün artan yeni sınıflar açarak yoğun talebe yetişmeye çalışıyoruz. İnşallah bu hususta hiç eksiklik kalmayacak şekilde elimizden gelen bütün gayretleri sarf edeceğiz” dedi.