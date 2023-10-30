Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ’3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’ sona erdi. Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksi içerisinde yer alan basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuvaya erkeklerde 16, kadınlarda ise 5 olmak üzere toplam 21 takımın katıldı. 16 yaş üzeri dileyen herkesin katılabildiği ve oldukça çekişmeli maçlara sahne olan turnuvanın final müsabakaları sonunda kadınlarda, Duygu’nun Perileri 1. olurken Şampiyonun Şekerleri 2. ve Tavuk Pilav takımı üçüncü oldu. Erkeklerde ise; Vita Cave Suites takımı 1., Osman 2. ve Nevşehir Kings üçüncü oldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve ödülleri Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir tarafından verildi.

Tüm sporcuları tebrik eden Başkan Savran ve Özdemir daha sonra sporcular ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.