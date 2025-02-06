DÜZCE(İHA) – Düzce’de okul sporları 3x3 gençler basketbol müsabakalarında Fen Lisesi birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları 3x3 Gençler Basketbol müsabakaları yapıldı. 18 Temmuz Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar sonunda Genç Erkeklerde Düzce Fen Lisesi birinci, TED Düzce Koleji Özel Anadolu Lisesi ikinci, Özel Düzce Kültür Fen Lisesi üçüncü ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü olurken Genç Kızlarda ise Atatürk Anadolu Lisesi birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Spor Lisesi üçüncü ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.