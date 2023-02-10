MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığımızın Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkezinde depremden zarar gören vatandaşlarımızı ağırlamaya, barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçları ile yakından ilgilenmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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