Şırnak’ta 3. kattan düşen ve tedavisi için Elazığ’a sevk edilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Berat Akdoğan, 3. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuk, Cizre Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ’daki özel bir hastaneye sevk edildi. 4 gündür yoğun bakımda tedavisi süren çocuk, bugün yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden Akdoğan, otopsinin ardından defnedilmek üzere Şırnak’a götürüldü.