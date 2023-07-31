3. Geleneksel Alanya Belediyesi Ayak Tenisi 100. Yıl Türkiye Kupası 28-30 Temmuz tarihlerinde 16 takımın katılımıyla Milli Egemenlik Plajı’nda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Kaymakamlığı, Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu ve Alanya Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen kupada şampiyon Alanya Belediyespor takımı oldu. İkinci Alanya Atletik Takımı, üçüncü Kütahya Ayak Tenisi ve dördüncü Antalya Büyükşehir Belediye 2 takımı oldu.

2023 Türkiye kupasının en değerli oyuncusu Alanya Belediyespor takımından Serdar Demir seçildi. En centilmen takım Antalya Büyükşehir 2 takımı, en cesur takım Alanya Keçiler takımı ve 2023 yılı çıkış yapan en genç takım Antalya Büyükşehir Belediye 1 takımı oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur, Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Alanya Temsilcisi Şükrü Uysal ve yetkililer verdi.