Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, yerelde gerçekleştirilen en büyük spor organizasyonu olan Gazi Oyunları düzenlen açılış töreniyle başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Bu yıl merhum iş insanı Mehmet Erdemoğlu’nun anısına 3’üncüsü düzenlenen Gazi Oyunları, “Spor Şehri Gaziantep” hedefiyle spor kültürünü tüm şehre yaymak ve kente katkı sağlamış isimleri anmak amacıyla organize ediliyor.

AÇILIŞ TÖRENİ RENKLİ GÖSTERİLERE SAHNE OLDU

Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda yapılan açılış töreni, 4’ü engelli olmak üzere toplam 17 branşta 74 kategoride ter dökecek yüzlerce sporcunun katılımı ve hazırlanan çeşitli gösterilerle renklendi.

Okul bayrakları ve flamalarının geçişiyle başlayan açılış tören, Gazi Oyunları branş tanıtım ve Erdemoğlu Ailesi'ni tanıtan video gösterimiyle devam etti. Yapılan çeşitli gösterimlerin ardından protokol konuşmasına geçildi.

Protokol konuşmalarının ardından nefes kesen gösterilerle program devam etti. İlk olarak minikler kata gösterisi yapıldı. Devamında akrobasi ve basketbol showlarıyla nefes kesen performanslar sergilendi.

BAŞKAN ŞAHİN PARMAĞINDA BASKETBOL TOPU ÇEVİRDİ

Basketbol gösterisinde, oyuncular Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı’nı da dahil etti. Oyuncu basketbol topuyla Başkan Fatma Şahin’in yanına gelerek, selamlaştı ardından parmağında çevirdiği topu Şahin’in parmağına yerleştirdi.

GAZİ OYUNLARI’NIN MEŞALESİ TÜM KATILIMCILARLA YAKILDI

Programın sonunda oyuncular, sporcular ve protokol sahnede 3’üncü Gazi Oyunları’nın başlangıç meşalesini yaktı. Şehrin genelinde 9 ilçede sürecek müsabakaların startı meşale töreniyle başladı.

ŞAHİN: GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep için bıraktığı mirası hatırlatarak gençlere seslendi:

“Atatürk buraya üç önemli mesaj veriyor. Bizi gözlerimizden özel olarak öpüyor çünkü burada ikinci bir Çanakkale var, ikinci bir Plevne var. Eğer Antep başarırsa Anadolu başaracak. Eğer Antep gazi olursa Fransızlara karşı imanıyla durursa bu ülke kurtulacak. İşte o yüzden böyle bir ecdattan geliyoruz, böyle bir şanlı, şerefli tarihimiz var. Şimdi bugünün emanetçileriyiz. Biz geldik, gidiyoruz. Yarın siz burada olacaksınız.”

BOŞ VAKİT BIRAKMAYIN, SPOR YAPIN

Şahin, spor altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlardan bahsederek gençlere şu ifadelerde çağrıda bulundu:

“Sevgili gençler, hangi dalda kendinizi yetenekli görüyorsanız boş vakit bırakmayın, spor yapın. Her gün spor yapmaya hazır mısınız? Kararlı mısınız? Biz size tesisleri yapıyoruz. Şimdi bir buçuk yıl sonra, inşallah 25 Aralık’a yetiştireceğiz. Kamil Ocak Spor Salonu da bitiyor. Malzeme sorunu olmazsa, okul ve tesis sorunu olmazsa biz niye başaramayalım? Neden Talat Özkarslılar, neden Süreyya Ayhanlar, neden Mehmet Konaklar yetiştirmeyelim? Buna hazır mıyız? Kararlı mıyız? O yüzden iki kanatla uçacağız.”

ÇEBER: SPOR VE EĞİTİMLE GÜÇLÜ BİR NESİL

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, konuşmasında sporun ve eğitimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Rabbim bir daha ne Gaziantep’imize ne de ülkemizin bir karış toprağına düşman ayağı değdirmesin. Bunun için spor yapmalı, iyi eğitim almalı ve çok çalışmalısınız. Biz gecemizi gündüzümüze katarak sizin için çalışıyoruz çünkü siz geleceğimizsiniz. Tek tek her biriniz bizim için çok özelsiniz. Fatma Başkanınız söyledi; bu oyunlar sizin için kurgulandı. Gençler üzerine yoğunlaşmamızın nedeni, geleceğimizin size emanet olması. Bu nedenle Gaziantep’in gençliği için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.”

ERDEMOĞLU AİLESİ ADINA ERDOĞAN ŞEKER: “VEFA VE HİZMET İLKESİ”

Erdemoğlu ailesi adına konuşan Erdoğan Şeker, merhum Mehmet Erdemoğlu’nun topluma kazandırdığı değerlerden bahsederek şöyle konuştu:

“Bu yıl 18. ölüm yıl dönümünde Mehmet Erdemoğlu anısına düzenlenen bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Merhum, kazandıklarını topluma kazandırmayı yaşam amacı edinmiş bir insandı. Kendisi adına düzenlenen bu etkinlikte, sporcularımıza başarılar dilerim.”

Programda ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ve Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yasin Tepe de konuşma yaptı.