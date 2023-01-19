Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan “Esenler Öykü Günleri”, Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu’na özel olarak “Yol Öyküleri” temasıyla gerçekleşecek. Bu yılın onur konuğu ise yol temalı eserleriyle hafızalarda yer edinen yazar Mustafa Kutlu olacak.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan “Esenler Öykü Günleri”, Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu’na özel olarak “Yol Öyküleri” temasıyla gerçekleşecek. Bu yılın onur konuğu ise yol temalı eserleriyle hafızalarda yer edinen yazar Mustafa Kutlu olacak.

Esenler Belediyesi, Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu’na özel olarak düzenlediği Esenler Öykü Günleri’nin bu yıl 3’üncüsüne ev sahipliği yapacak. 26-28 Ocak 2023 tarihleri arasında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan programın onur konuğu ise yazar Mustafa Kutlu olacak.

“Yol” temalı oturumlar

3’üncü Esenler Öykü Günleri’nin ilk oturumu, Prof. Dr. Mehmet Güneş’in moderatörlüğünde “Mustafa Kutlu’nun Öykülerinde Yol” başlığıyla yapılacak. “Mustafa Kutlu Öykücülüğü” oturumu yazar Şakir Kurtulmuş, “Türk Edebiyatında Mübadele Öyküleri” yazar Özcan Ünlü, “Tren Yolu Öyküleri” yazar Osman Koca, “Türk Öyküsünde Taşra ve Merkez İlişkisi” yazar Erhan Genç, “Türk Öyküsünde Yol Metaforu” yazar Mehmet Nuri Yardım, Şehir ve Yol Öyküleri gazeteci Zeynep Türkoğlu moderatörlüğünde edebiyatseverlerle buluşacak.

Programa yazarlar Ali Ayçil, Mukadder Gemici, Abdullah Harmancı, Alpay Doğan Yıldız, Cihan Aktaş, Cemal Şakar, Yıldız Ramazanoğlu, Gülhan Tuba Çelik, Tuncay Günaydın, Naime Erkovan, Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Handan Acar Yıldız, Fahri Tuna ve Mehmet Mazak da katılarak oturumlarda görüşlerini paylaşacak.

Tiyatro ve film gösterimleri

3’üncü Esenler Öykü Günleri çerçevesinde Mustafa Kutlu’nun da senaristliğini üstlendiği “Uzun Hikaye” filminin gösterimi yapılacak. Program çerçevesinde yine Kutlu’nun eserinden sahneye uyarlanan “Mavi Kuş” adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak.

Programın kapanış programı ise Erol Çalı ve Tansu Can’ın sahne alacağı “Yol Türküleri” konseriyle gerçekleşecek.