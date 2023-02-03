Kanser hastalığına farkındalık uyandırmak ve harekete geçmek amacıyla düzenlenen 3’üncü Ankara Hematoloji ve Onkoloji Günleri başladı.

Kanser hastalığına farkındalık uyandırmak ve harekete geçmek amacıyla düzenlenen 3’üncü Ankara Hematoloji ve Onkoloji Günleri başladı.

Kanser hastalığına ve kanser hastalarının tedavi sürecine dair farkındalık oluşturmak ve harekete geçmek için düzenlenen 3’üncü Ankara Hematoloji ve Onkoloji Günleri Ankara’da bir otelde gerçekleşti. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneğinin (AHOD) ev sahipliğinde 5 Şubat’a kadar sürecek toplantıların ana gündem maddesini pankreas kanserinde tümör aşısı, CAR-T hücre tedavisi ve meme kanserinde akılcı ilaçlarla tedavi yaklaşımları oluşturacak. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği ve Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş’ın yanı sıra Prof. Dr. Berna Öksüzoğlu ve Ankara Onkoloji Hastanesi Tıbbi Onkoloji Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Öztürk Ateş’in katılımlarıyla düzenlenen basın toplantısında güncel kanser tedavileri hakkında bilgi verildi.

“Kanserden değil geç kalmaktan korkun”

AHOD Kurucu Başkanı Prof. Dr. Altuntaş burada yaptığı konuşmada, “Her yıl 4 Şubat’ta düzenlenen Dünya Kanser Günü, kanser risklerine ilişkin farkındalığı ve bilgiyi geliştirmek ve hastalığı daha iyi önlemek, tespit etmek ve tedavi etmek için küresel bir girişimdir. ‘Kanserden değil geç kalmaktan korkun’ söylemi hala geçerliliğini koruyor” dedi.

Altuntaş, kanser uzmanları olarak toplumu özellikle cerrahi tedaviler, kemoterapiler, akıllı tedavilere rağmen kanserin halen ölümcül olabildiği konusunda bilinçlendirmeye gayret gösterdiklerini belirterek, her yıl 10 milyon insanın kanserden hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca Altuntaş, farkındalığın artırılamadığı durumda 2030 yılına kadar kanser ölümlerinin 13 milyona çıkacağının tahmin edildiğini de ekledi.

“Kansere meydan okumak için 21 günde 1 gün”

Dünya Kanser Günü’nün bu yıl uluslararası sloganının ’Tedavi Açığını Kapatın (close the care gap)’ olarak belirlendiğini aktaran Altuntaş, “Her seferinde bir gün daha sağlıklı bir geleceğe ulaşabiliriz. Dünya Kanser Günü mottosu, ‘Kansere meydan okumak için 21 günde 1 gün.’ En az 21 günde bir gün kendinizle konuşun diyoruz. Hızla gelişen kanser tedavilerine tüm hastaların ulaşabilmesini sağlamak 7’den 70’e hepimizin üstlenmesi gereken bir görevdir. Bunu sağlayabilmenin yollarından biri öncelikle kanser farkındalığını arttırarak erken teşhis ve tedavi şansını kaçırmamak olacaktır” diye konuştu.

“Hematolojik kanserlerde bireyselleştirilmiş tedavi şart”

Lösemi (kan kanseri), lenfoma (lenf kanseri), myeloma (beyaz kan hücresinden oluşan kanser türü) olarak bilinen hematolojik (kan hastalıkları) kanserlerin artık akıllı tedaviler ile tedavi edilebildiğini dile getiren Altuntaş, “Bu kanser türleri şeker hastalığı gibi, hipertansiyon gibi tedavi edilme eğiliminde. Tıptaki gelişmeler de bu yönde ilerlemekte. Gelecek bağışıklık sistemi, kök hücre, hücre ve genetik temel üzerine yoğunlaşmakta. Hastalıktan ziyade hasta bazlı tedaviler konuşulmaktadır. Hematolojik onkolojide tedaviler bireyselleştirilmektedir. Çünkü, aynı tip hastalığa sahip hastalar arasında bile klinik seyir, tedaviye yanıt ve yanıtın kalitesi bakımından belirgin farklılıklar görülebilmektedir. ‘Bireyselleştirilmiş tedavi’ dediğimiz daha güvenli, daha etkin ilaç ve tedavilerin hastanın genetik özellikleri ve bireysel gereksinimine göre verilmesi amaç olmalıdır” şeklinde konuştu.

Kanser alanında dünyadaki gelişmelerin Türk bilim insanları ile paylaşılacağı kongrede, 22 ayrı oturumda yaklaşık 55 bilim insanının katılımlarıyla tıbbi onkoloji, hematoloji, cerrahi onkoloji, radyasyon onkolojisi, kök hücre nakli, tümör aşıları ve hücresel tedaviler, genetik tedaviler, kanserde destek tedavileri, klinik araştırmalar ve kanser yönetim sistemlerinde güncel gelişmeler ele alınacak.