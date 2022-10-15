Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliği ve sponsorları desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda sanatçıların heykelleri şekil almaya başladı. Mermer blokları ‘müzik’ temasıyla yontan heykeltıraşların eserleri kentte sergilenecek.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliği ve sponsorları desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda sanatçıların heykelleri şekil almaya başladı. Mermer blokları ‘müzik’ temasıyla yontan heykeltıraşların eserleri kentte sergilenecek.

Türkiye’nin kültür ve sanat başkenti Kuşadası’nda bu yıl 3. kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu tüm hızıyla sürüyor. Kuştur mevkiinde arena alanında gerçekleşen sempozyum, 14 günü geride bıraktı. Heykeltıraş Hakan Şengönül’ün küratörlüğünde 4 Kasım tarihine kadar sürecek olan sempozyuma İran’dan Amin Mehrafarin, İsmail Sahandyan , Morteza Dastjerdi ile Esfandyan Moradpour , İtalya’dan Bettino Francini , Estonya’dan Grekov Kirill , Belarus’tan Kiryl Krokhaliou , Moldova’dan Svetlana Melnichenko , Türkiye’den ise Hakan Şengönül ve Ozan Dursun katılıyor. Asistanlığını Tunç Şendağ’ın yaptığı sempozyumda sanatçıların heykelleri şekil almaya başladı. ‘Müzik’ temasıyla yontulan mermer bloklardan ortaya çıkacak olan heykeller sergilenerek Kuşadalıların beğenisine sunulacak.