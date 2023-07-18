Sivas’ta çenesinde apse şikâyetiyle Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesine başvuran 43 yaşındaki hasta, 3D yazılım modelleme üzerinde test edilen metal plak sayesinde sağlığına kavuştu.

Sivas Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi benzerine az rastlanan bir ameliyat gerçekleştirdi. Çenesinde apse şikâyetiyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki hastanın muayenesi Çene Cerrahisi Uzmanı Hatun Ercan tarafından yapıldı.

37 numaralı dişi çekilen hastanın tomografi görüntüleri çekildi. Hastanın 3D yazıcı sistemi ile çene modeli oluşturuldu. Oluşturulan 3D çene modeli üzerinde metal plak denemesi yapıldı. Denemenin ardından Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Yunus Balel, genel anestezi altında hastayı ameliyat ederek metal plak işlemini hastaya uyguladı.

Ayrıca Sivas Ağız ve Diş Hastanesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ağız ve Diş Hastanelerinde belki de ilk defa gerçekleştirilen bu ameliyatla ve daha öncesinde yapılan büyük çene ameliyatı ile Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi farkını ortaya koymaya, genel anestezi ile tedavilerde Türkiye’nin her yerinden gelen hastalar hizmet vermeye devam ediyor. Günde ortalama 1500 hasta ile normal endikasyonlarin yanında implant, diş ağartma, ayrık dişlerin kapatılması, genel anestezi ile tedavi, zirkonyum kaplama gibi özel estetik işlemler de yapılmaya devam etmektedir.”