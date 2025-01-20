Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi’nin 39 yıllık emektarı Ahmet Erakman, okul yönetimi, mezunlar derneği, öğretmenler ve öğrenciler tarafından düzenlenen duygu dolu bir törenle emekliye ayrıldı.

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi (KEAL)’nde 1985 yılından bu yana hizmetli olarak göreve başlayan ve 39 yıllık hizmetiyle okulun hafızasına adını yazdıran Ahmet Erakman, 20 Ocak itibarıyla emekliye ayrıldı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin son gününde, okul yönetimi, mezunlar derneği, öğretmenler ve öğrenciler Ahmet Erakman için duygusal bir veda töreni düzenledi.

Törene tanıklık eden herkes için unutulmaz anların yaşandığı etkinlikte, koridorlardan sınıflara kadar uzanan Ahmet Erakman’ın emeklerinin ve hatıralarının olduğunu ifade ederek büyük bir coşkuyla alkışlandı. Erakman, tören sırasında yaşadığı yoğun duygularla zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Aykut Ateş, görev süresi boyunca 8 bin öğrenci ve yüzlerce öğretmeni uğurlayan Ahmet Erakman’ın, okulun tarihine iz bırakan bir isim olduğunu belirtti. Ateş, “Mezunlar Derneği olarak bu ana tanıklık ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Her daim okulun bir parçası olan ve bu okulun her döneminde özveriyle çalışan Ahmet ağabeye, bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın” ifadelerini kullandı.

Törende, Okul Müdürü Faruk Yavuzyiğitoğlu da emekleri ve katkılarından dolayı Ahmet Erakman’a teşekkür etti ve bir plaket takdim etti. Tören, pasta kesimi ve ikramların ardından son buldu.