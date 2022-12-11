Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ‘hırsızlık’ suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ‘hırsızlık’ suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin özellikle hırsızlık suçlarına yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda; ‘kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve toplamda 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A. cezaevine teslim edildi.