Samsun’da yer altına döşenen 39 bin lira değerindeki kabloların çalınmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde 4 gün önce gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altına kablo döşeme çalışması sırasında geceleyin 39 bin lira değerinde 20 metre uzunluğundaki kablo kesilerek çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler Ş.İ. (37) ve S.İ. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.İ. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken S.İ. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.