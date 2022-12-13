Kahramanmaraş’ta 64 yaşındaki Mehmet Acı, 38 yıldır kış günlerinin vazgeçilmezi olan salep satarak insanların içini ısıtırken evinin de geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş’ta 64 yaşındaki Mehmet Acı, 38 yıldır kış günlerinin vazgeçilmezi olan salep satarak insanların içini ısıtırken evinin de geçimini sağlıyor.

Kentte Atatürk Meydanında salep satan 5 çocuk babası Mehmet Acı, havaların soğumaya başlamasıyla tezgahını kurdu. Kış günlerinin vazgeçilmezi olan salebi 38 yıldır kentin sokaklarında satan bu sayede evini geçindiren Acı, insanların ise içini ısıtıyor. Boğaz ağrısından, bağırsaklara kadar bir çok rahatsızlığa da iyi geldiği bilinen salep bu yılda vatandaşlar tarafından talep görüyor.

Çocukluğunda mayam satmaya satmaya başladığını aktaran 5 çocuk babası Mehmet Acı, "Salep satıyorum. Kendi imalatını kendim yapıyorum. Halk beni seviyor. Yaptığım salebi seviyor. Yazın mayam şerbeti kışın salep ile geçimimi sağlıyorum. İşimiz bu. 38 yıldır salep satıyorum. 55-56 yıldır da mayam şerbeti satıyorum. Kış geldi mayamı bıraktım salep satmaya başladım" dedi.

Salebin faydasında da bahseden Acı, "Boğaza bağırsaklara çok iyi geliyor. Buraya gelenlere salebi nasıl yaptığımızı da anlatıyoruz. Bir vatandaş gelmişti boğazı kapanmıştı. İşaretle anlatmaya çalıştı. Salep içtiğinde ise iyi gelmişti boğazına. Sonra bir tane daha istemişti salebin faydası çok fazla boğaza. Saat 11.00’den 16.00’ya kadar buradayım. Satış yaparak geçiniyorum" ifadelerini kullandı.