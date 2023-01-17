Kadıköy’de uzun yıllardır antikacılık yapan 38 yaşındaki Tahir Bahadır Eşki, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Eşki, Üsküdar’da Çiçekçi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kadıköy’de uzun yıllardır antikacılık yapan 38 yaşındaki Tahir Bahadır Eşki, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Eşki, Üsküdar’da Çiçekçi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kadıköy, Moda’da uzun yıllardır antika işiyle ilgilenen 38 yaşındaki Tahir Bahadır Eşki, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan antikacı Eşki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Genç antikacı Üsküdar’da bulunan Çiçekçi Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Eşki’nin ailesi ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Eşki’nin cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.