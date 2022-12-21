Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında (KMTSO) gerçekleştirilen basın açıklamasında 1978 yılı Aralık ayında gerçekleşen ’Maraş Olayları’ ile ilgili olarak 38 STK ortak bildiri yayımladı. Bildiride, "Bu oyunları tezgâhlayanlar bilsinler ki Kahramanmaraşlılar artık bir daha bu oyunlara gelmeyecek ve her geçen gün kardeşlerini daha sıkı saracaktır" denildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında (KMTSO) gerçekleştirilen basın açıklamasında 1978 yılı Aralık ayında gerçekleşen ’Maraş Olayları’ ile ilgili olarak 38 STK ortak bildiri yayımladı. Bildiride, "Bu oyunları tezgâhlayanlar bilsinler ki Kahramanmaraşlılar artık bir daha bu oyunlara gelmeyecek ve her geçen gün kardeşlerini daha sıkı saracaktır" denildi.

KMTSO binasında yapılan ortak açıklamayı Mustafa Buluntu okudu. Kahramanmaraş’ın insanların birbirleriyle kardeşçe yaşayabildiği Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Buluntu, “Kurtuluş mücadelesinde, 72 gün boyunca, şehrin her yanında, ‘Maraş’ Savunmasında, Türkoğlu Savunmasında, Pazarcık Savunmasında yer alanların, Elbistan ve çevresinden yardıma koşanların, 11 Şubat 1920’de Fransızları bu şehirden kovanların; Türk-Kürt Alevi-Sünni herkesin bağımsızlık mücadelesine katıldığı Kahramanmaraş’tır burası” dedi. Geçmişte Türkü-Ermenisi, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Çerkezi aynı mahallede yan yana yaşadığını söyleyen Buluntu, “Hepimiz milli bütünlüğümüzün vazgeçilmez parçalarıyız. Fitnecilerin, milli birlik düşmanlarının bu kültürel derinliğe zarar vermemeleri için Alevi-Sünni kardeşliğini her zaman canlı ve diri tutmak zorundayız. Alevi-Sünni tüm Kahramanmaraşlılar olarak kardeşliğimize zarar vermek isteyenlere müsaade etmeyeceğimizi herkes bilmelidir” açıklamasını yaptı.

Kardeşliğe, birlik beraberliğe ve yeniden bir araya gelmenin önemine değinen Buluntu, şunları kaydetti:

“Kahramanmaraş coğrafyası, insanca yaşamak ve üretmek için hepimize yeter. Bu oyunları tezgâhlayanlar bilsinler ki Kahramanmaraşlılar artık bir daha bu oyunlara gelmeyecek ve her geçen gün kardeşlerini daha sıkı saracaktır. Bizler, Kahramanmaraş sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak ‘78 Olayları’nda hayatını kaybeden Alevi-Sünni tüm kardeşlerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Bir daha bu kadim kentin ve ülkemizin karanlık şer odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamasını asla istemiyoruz ve buna izin vermeyeceğiz. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak diyoruz ki: Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Bu duygu ve düşüncelerle kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”