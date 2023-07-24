Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki tarihi Cinci Han’da duvara çarptıktan sonra yere düşen ebabil kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından biri olan, kendine has özellikleri ile halen gizemini koruyan Ebabil kuşu Karabük’ün Safranbolu ilçesinde görüldü.

Tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde çok nadir görülen ebabil kuşu, 1645 yılında yapılan Cinci Han’ın duvarına çarparak yere düştü.

Yere düşen kuşu fark eden çalışanlar, ağzından gelen kanı temizleyerek su verdi.

Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine haber veren çalışanlar kuşu yetkililere teslim etti.

Çalışanlardan Mustafa Erol, ebabil kuşunun akşam saatlerinde uçtuğu sırada duvara çarparak yere düştüğünü söyledi.

’Han’a yuva yaptılar’

Kuşu uçurmaya çalışmalarına rağmen başarılı olamadıklarını ifade eden Erol, “İşte bugün doğa korumayı aradık. Genel itibariyle iyi gibi gözüküyor. Ama uçamayınca doğa korumayı aradık. Geldiler teslim ettik. Yuvaları var burada. Bunlar genelde iki beton arasına topraktan yuva yapıyorlar. Yani burada takılıyorlar genelde. Yuvaları da mevcut. Orada iki tane yavrusu var. Geçen hafta bir tane yavrusu düşmüş. Onu da yerine koyduk” diye konuştu.

Hayvan sevgisinin çok fazla olduğunu aktaran Erol, “Bu kuşun ebabil olabileceğini zaten düşünüyorduk. Muhabir arkadaşımız da ebabil olduğu konusunda ona kesin bilgiyi verince doğa korumayı arayalım, teslim edelim dedik. Çünkü bizim bakabileceğimiz bir kuş değil. Bunlar böcek yiyor. Sinek yiyor. Farklı yiyecekleri var. Normal muhabbet kuşu gibi bir beslenmediğinden en doğrusu doğa korumaydı. Burada telef ocağına, kediler kapacağına teslim edelim dedik” şeklinde konuştu

Yetkililerin, kuşun beyin sarsıntısı geçirebileceğini aktardıklarını anlatan Erol, “Bir hafta 10 güne kadar düzelir dediler” dedi.