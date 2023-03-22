Bilecik’te 37 yıldır Ramazan davulculuğu yapana Bülent Sarp, bu yıl da görevinin başında.

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu da belirlenen Ramazan davulcuları, tüm mahalleleri gezerek, vatandaşları sahura kaldıracak. Görevleri öncesi Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde verilen eğitimlerde, Ramazan davulu geleneğinin sürdürülmesinde uyulması gereken kurallar başta olmak üzere birçok konuda bilgiler verildi, uyarılar yapıldı. Mahallelerde davul çalacak Ramazan davulcuları, maniler eşliğinde hünerlerini sergiledi.

‘’Ramazan davulcusu geleneğini yaşattığımız için mutluyuz’’

Bilecik’te 37 yıldır Ramazan davulu çaldığını belirten Bülent Sarp, amacının geleneği yaşatmak olduğunu ve bunu gerçekleştirdiği için büyük mutluluk duyduğunu anlattı. Sarp, "37 yıldır Ramazan ayında davul çalarak, vatandaşları sahura kaldırıyorum. Bu yıl da Belediye Başkanlığının öncülüğünde Ramazan davulu çalma eğitimini aldık. Arkadaşlarımızla birlikte bütün mahalleleri gezerek vatandaşları sahura kaldıracağız. Tüm Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun’’ dedi.

Diğer Ramazan davulcuları da Perşembe günü tutulacak oruç için davullarını hazırladıklarını belirterek, binlerce yıl devam eden bir geleneği sürdürmekte payı olduğu için mutlu olduklarını söyledi.