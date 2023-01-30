Soma Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin 37 yıllık Başkanı Ali Ayan, kooperatif ortaklarından bir kez daha güven oyu alarak 4 yıllığına yeniden başkanlığa seçildi.

Soma Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin 37 yıllık Başkanı Ali Ayan, kooperatif ortaklarından bir kez daha güven oyu alarak 4 yıllığına yeniden başkanlığa seçildi.

Soma Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin genel kurulu Ahiler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede Başkan Ayan bin 865 ortağın 802’sinin oyunu alırken rakip olarak çıkan Hayati Uzun ise 692 oy aldı.

Kooperatif Başkanı Ali Ayan 37 yıllık tecrübe ile kooperatife bugüne kadar kazandırdıkları hizmetlere, eserlere yenilerini eklemek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Son 2 yılda 225 milyon kredi kullandırıldı

2021 yılından bugüne bin 412 adet kefalet verildiğini belirten Başkan Ayan, "2021 yılında 61 milyon 578 bin, 2022 yılında ise 163 milyon 249 bin lira kredi verilmiştir. Unutulmamalıdır ki biz kredi veren değil kefalet veren bir müesseseyiz. Bu nedenle kredi dosyası hazırlarken mutlaka bankanın ön onayı şarttır. Krediler hakkında hazine desteğinin mutlaka yüzde 50 olarak devam etmesini arzu ediyoruz. Çünkü bu rakamın düşmesi faizin yükselmesi anlamına gelmektedir" dedi.

Soma için beklentilerini açıkladı

Soma için beklentilerini de belirten Ayan, "Soma ticareti için organize sanayinin mutlaka kısa sürede faaliyete geçmesi gerekmektedir. Soma’da mutlaka bir fakültenin olması hem ticari hem de sosyal hayata çok büyük faydası olacaktır. Orta ölçekli sanayi sitesi için bir kez daha hamle yapılması yerinde olacaktır. Bu konuların ayrıca takipçisi olacağız." diye konuştu.

Yeniden Başkanlığa seçilen Ali Ayan’ın Yönetim Kurulunda, Elvan Aksoy, Erkan Çetin, Ertan Balaban, Murat Akarsu yer alırken, Denetim Kurulu ise Doğukan Kılıç ve Ayhan Kemer’den oluştu.