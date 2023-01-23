Burhaniye ilçesinde festival çerçevesinde deve güreşlerinde görev alan Okan Yörük, 37 yıldan beri deve güreşlerinde ayırıcı olarak görev yapıyor.

Burhaniye ilçesinde festival çerçevesinde deve güreşlerinde görev alan Okan Yörük, 37 yıldan beri deve güreşlerinde ayırıcı olarak görev yapıyor.

Burhaniye’ de 18’inci Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali çerçevesinde düzenlenen deve güreşleri yoğun ilgi gördü. Güreş sahasında onlarca insan görev yaparken, Aydın’dan gelen 47 yaşındaki Okan Yörük ise başarısı ile takdir topladı. 10 yaşından beri güreş sahalarında olduğunu anlatan Yörük, “Ben hep develerin arasında büyüdüm. Şu anda urgancı tabir edilen deve ayırıcısı olarak görev yapıyorum. Güreşten sonra develerin birbirinden ayrılması çok incelik isteyen bir iştir. Develerin birbirlerine zarar vermeden ayrılmaları lazım. Çanakkale’den Antalya’ya kadar nerde güreş olursa gidiyorum. İşimi de severek yapıyorum” dedi.